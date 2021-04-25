По данным нескольких трекеров, во всем мире уже сделали 1 миллиард прививок от коронавируса. Подавляющее большинство из них – в богатых странах.

Об этом пишет Forbes, передает Liga.net.

Сообщается, что более 100 миллионов доз было введено только за последние пять дней. Почти четверть всех доз в мире была получена в Соединенных Штатах, в среднем более 2,8 миллионов уколов в день за последнюю неделю – более половины взрослых американцев получили хотя бы первую дозу, пишет Forbes.

В Израиле иммунизировано самое большое количество людей на душу населения в мире, при этом 56% его населения полностью вакцинированы.

— 87% доз были введены в богатых странах, причем каждый четвертый человек в богатых странах получил укол, по сравнению с одним из более чем 500 людей в бедных странах. По данным счетчика вакцинации New York Times, только 0,2% доз было выдано в странах с низким уровнем дохода, — отмечает издание.

Напомним, Кабинет министров Украины определил размер и порядок выплаты финансовой компенсации в случае инвалидности или смерти в результате вакцинации от коронавируса.