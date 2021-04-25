По состоянию на 10:00 25 апреля в Николаевской области зарегистрировано 350 новых случаев COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 61567 (+350) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 39485 (+174);

Первомайск — 2490 (+43);

Южноукраинск — 1854 (+9);

Вознесенск — 1680 (+12);

Очаков — 1209 (1).

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 111 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2144 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 165, всего выздоровели — 49551.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1545, за сутки — 12. За последние сутки методом ПЦР обследовано - 583 человека, методом ИФА — 189.

Напомним, днем ранее в Николаевской области зарегистрировали 299 новых случаев коронавируса.