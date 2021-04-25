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По состоянию на 25 апреля загруженность коек, занятых больными коронавирусом в специальных учреждениях здравоохранения города и области составляет 54,4%.
Об этом сообщают на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1435 человек, больны на коронавирус или с подозрением:
Напомним, по состоянию на 10:00 25 апреля в Николаевской области зарегистрировано 350 новых случаев COVID-19.
По состоянию на 25 апреля загруженность коек, занятых больными коронавирусом в специальных учреждениях здравоохранения города и области составляет 54,4%.
Об этом сообщают на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1435 человек, больны на коронавирус или с подозрением:
Напомним, по состоянию на 10:00 25 апреля в Николаевской области зарегистрировано 350 новых случаев COVID-19.