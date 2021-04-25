По состоянию на 25 апреля загруженность коек, занятых больными коронавирусом в специальных учреждениях здравоохранения города и области составляет 54,4%.

Об этом сообщают на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1435 человек, больны на коронавирус или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 112 больных ( загруженность 86,2% );

Первомайская центральная районная больница — 84 больных (загруженность 70%);

городская больница №1 Николаева — 184 больных (загруженность 68,1%);

родильный дом №1 Николаева — 17 больных (загруженность 17%);

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 45 больных и 5 человек с подозрением (загруженность 41,7%);

Баштанская центральная районная больница — 26 больных и 1 человек с подозрением (загруженность 59,6%);

Вознесенская городская многопрофильная больница — 50 больных и 23 человек с подозрением (загруженность 73%);

Новобугская центральная районная больница — 82 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 62,2%);

городская больница №3 Николаева — 137 больных и 34 человек с подозрением (загруженность 72,8%);

городская детская больница №2 Николаева — 7 больных и 4 с подозрением (загруженность 11%);

городская больница №5 Николаева — 151 больной и 84 человека с подозрением (загруженность 64,4%);

Николаевская областная детская клиническая больница — 27 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 74%);

Николаевская центральная районная больница — 25 больных и 6 человек с подозрением (загруженность 62%);

Новоодесская центральная районная больница — 65 больных и 2 с подозрением (загруженность 67%).

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 102 больных (загруженность 29,1%);

Доманевская центральная районная больница - 22 больных и 8 с подозрением (загруженность 28,6%);

Очаковская многопрофильная больница - 70 больных и 5 с подозрением (загруженность 69,4%);

Снигиревская центральная районная больница - 71 больной и 1 с подозрением (загруженность 60%).

Напомним, по состоянию на 10:00 25 апреля в Николаевской области зарегистрировано 350 новых случаев COVID-19.