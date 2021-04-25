В Николаевской области проходит детский онлайн-конкурс рисунков «Страна моих прав», работы можно присылать до 14 мая 2021 года.

Об этом сообщает Суспільне Миколаїв.

Тема рисунков — противодействие буллингу. Карантинные ограничения не позволяют провести это мероприятие в офлайн формате, поэтому организаторы нашли альтернативу.

По словам директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области Натальи Гнатуш, дети являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан. Они не могут идентифицировать нарушения своих прав, не могут самостоятельно себя защитить, не знают, куда обращаться за помощью и на какие органы возложено выполнение функций в сфере защиты их прав.

Принять участие в конкурсе, посмотреть работы и проголосовать за рисунок можно на официальном сайте конкурса.

Чтобы подать работу на конкурс, ребенок с помощью родителей должен зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить фотографию или отсканированную копию рисунка. Один из родителей может зарегистрировать ребенка, дать согласие на обработку своих персональных данных и данных ребенка и согласие на публикацию рисунка. Когда конкурсная работа пройдет модерацию, ее разместят на сайте для голосования.

Рисовать можно карандашами, фломастерами, красками, выполнять работы в авторской технике, создать рисунок с помощью компьютерной графики и тому подобное. Рисунки должны быть в формате А3 или А4. Каждый участник может подать только одну конкурсную работу.

Чтобы проголосовать за поправившийся рисунок, нужно авторизоваться на сайте конкурса. Голосование продлится до 23 мая.

С 24 по 27 мая будут определять победителей. Авторов лучших работ определят по количеству предпочтений участников голосования в трех возрастных категориях: в возрасте до 8 лет, от 9-ти до 13-ти лет и от 14 до 18 лет.

Награждение победителей конкурса продлится с 28 мая по 4 июня 2021 года. Авторы работ, набравших наибольшее количество предпочтений, получат грамоты и призы за первое, второе и третье места в каждой возрастной группе.

Напомним, 23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права в облгосадминистрации подвели итоги ХV областного конкурса «Лучшая николаевская книга».