23 апреля сотрудники Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля в Северодонецке презентовали макет электромобиля по имени Ева.

Об этом пишет Delo.ua.

Проект реализуется с привлечением студентов университета и Северодонецкого политехнического профессионального колледжа.

Ученые создали макет электромобиля с улучшенными характеристиками, с помощью которого можно усовершенствовать технологию его производства и исследовать его работу в реальных условиях.

Электрокар в предложенном виде способен проехать до 100 километров и развивать скорость до 80 км/ч. Скорость при этом ограничена программным обеспечением.

Автомобиль оснащен электродвигателем, электробатареей (конструкция предусматривает установку до двух батарей). Он имеет рамную конструкцию, а его кузов изготовлен из стеклопластика.

Напомним, французская группа Renault намерена заняться переработкой тяговых батарей для электромобилей.