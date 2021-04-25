23 апреля сотрудники Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля в Северодонецке презентовали макет электромобиля по имени Ева.
Об этом пишет Delo.ua.
Проект реализуется с привлечением студентов университета и Северодонецкого политехнического профессионального колледжа.
Ученые создали макет электромобиля с улучшенными характеристиками, с помощью которого можно усовершенствовать технологию его производства и исследовать его работу в реальных условиях.
Электрокар в предложенном виде способен проехать до 100 километров и развивать скорость до 80 км/ч. Скорость при этом ограничена программным обеспечением.
Автомобиль оснащен электродвигателем, электробатареей (конструкция предусматривает установку до двух батарей). Он имеет рамную конструкцию, а его кузов изготовлен из стеклопластика.
Напомним, французская группа Renault намерена заняться переработкой тяговых батарей для электромобилей.
23 апреля сотрудники Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля в Северодонецке презентовали макет электромобиля по имени Ева.
Об этом пишет Delo.ua.
Проект реализуется с привлечением студентов университета и Северодонецкого политехнического профессионального колледжа.
Ученые создали макет электромобиля с улучшенными характеристиками, с помощью которого можно усовершенствовать технологию его производства и исследовать его работу в реальных условиях.
Электрокар в предложенном виде способен проехать до 100 километров и развивать скорость до 80 км/ч. Скорость при этом ограничена программным обеспечением.
Автомобиль оснащен электродвигателем, электробатареей (конструкция предусматривает установку до двух батарей). Он имеет рамную конструкцию, а его кузов изготовлен из стеклопластика.
Напомним, французская группа Renault намерена заняться переработкой тяговых батарей для электромобилей.