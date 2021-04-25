Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, «красными» остаются 11 регионов, в том числе и столица.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 25 апреля.
В «красной» зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В «оранжевую» зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В «желтой» зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.
Ранее НикВести писали, что в Николаеве уровень смертности, вызванной последствиями коронавирусной болезни, остается высоким. Это один из показателей, который не позволяет городу выйти из «красной зоны».
Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, «красными» остаются 11 регионов, в том числе и столица.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 25 апреля.
В «красной» зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В «оранжевую» зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В «желтой» зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.
Ранее НикВести писали, что в Николаеве уровень смертности, вызванной последствиями коронавирусной болезни, остается высоким. Это один из показателей, который не позволяет городу выйти из «красной зоны».