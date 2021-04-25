Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, «красными» остаются 11 регионов, в том числе и столица.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 25 апреля.

В «красной» зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В «оранжевую» зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В «желтой» зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

Ранее НикВести писали, что в Николаеве уровень смертности, вызванной последствиями коронавирусной болезни, остается высоким. Это один из показателей, который не позволяет городу выйти из «красной зоны».