В Николаеве уровень смертности, вызванной последствиями коронавирусной болезни, остается высоким. Это один из показателей, который не позволяет городу выйти из «красной зоны».

Об этом сегодня, 22 апреля, рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич во время заседания сессии городского совета, передает корреспондент НикВестей.

За прошедшие сутки в Николаеве от коронавируса умерли 13 человек. По словам Александра Сенкевича, в среднем в Николаеве от других болезней и других причин умирают 12 человек — в «лучшие дни», в «худшие» — 25. Статистика смертности от коронавируса идет отдельно.

— К сожалению, перспективы (выхода из «красной зоны») сегодня нерадостные. Уровень тяжелобольных немного падает. В двух их трех больницах выписывается больше, чем попадает. С другой стороны, вы видите, что увеличивается смертность. Люди попадают в больницы уже поздно. Очень большая смертность. Для выхода из «красной зоны» нам необходимо снижение одного показателя. Главный показатель, по которому мы можем снизить, это обустройство дополнительных кислородных коек, для того, чтобы их занятость была меньше 65%. Когда количество занятых коек будет меньше 65%, то нам хватит остальных параметров для выхода из «красной зоны», — рассказал Александр Сенкевич.

Городской голова заявил, что на завтра запланировано заседание областной комиссии ТЭБ и НС, где рассмотрят ослабление дополнительных карантинных ограничений в пределах «красной зоны». В частности, по словам Александра Сенкевича, кафе могут разрешить работу летних площадок.

Мэр также озвучил статистику госпитализаций больных коронавирусом по Николаеву. За последние сутки:

Городская больница №1: 192 человека проходят лечение, из них 137 требует кислородной терапии; поступило — 13, выписали — 11. Умерли за прошлые сутки 4 человека;

Городская больница №3: 195 лечатся, на кислороде — 183 человека. Поступили 11 — выбыли 13; умерли 4 человека;

Городская больница №5: 257 человек лечатся, 231 требуют кислородной поддержки. Поступили 22 человека, выписали — 25. Умерли 5.

В роддоме №1 с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 18 рожениц, одна из них в реанимации. За март умерли две женщины. Как сообщалось, медикам не удалось спасти молодую маму, родившую двойню. Дети живы и находятся под наблюдением врачей. Во втором случаее, женщина умерла на раннем сроке беременности.

В городской детской больнице лечение проходят 18 детей. За сутки поступили 5, выписали 9. В реанимации никого.

Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области 449 новых случаев коронавирусной болезни, из этого числа 346 случаев приходится на Николаев.