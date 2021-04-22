По состоянию на четверг, 22 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 449 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 19 человек умерло от последствий коронавируса.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Также было зафиксировано 9 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2132 медработников.

Данные по районам области: всего (на сегодня):

Николаев - 38973 (+346)

Первомайск - 2414 (+28)

Южноукраинск - 1833 (+10);

Вознесенск - 1581 (1);

Очаков - 1200 (2).

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 62 случая коронавирусной болезни.

Выздоровели больных за сутки - 326, всего выздоровели - 47 883. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1495.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 60 535 подтвержденных заболеваний.

Напомним, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что некоторые коммунальные больницы в условиях борьбы с эпидемией коронавирусом хранят своих деньги на депозитах.