По состоянию на четверг, 22 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 449 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 19 человек умерло от последствий коронавируса.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Также было зафиксировано 9 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2132 медработников.
Данные по районам области: всего (на сегодня):
Николаев - 38973 (+346)
Первомайск - 2414 (+28)
Южноукраинск - 1833 (+10);
Вознесенск - 1581 (1);
Очаков - 1200 (2).
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 62 случая коронавирусной болезни.
Выздоровели больных за сутки - 326, всего выздоровели - 47 883. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1495.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 60 535 подтвержденных заболеваний.
Напомним, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что некоторые коммунальные больницы в условиях борьбы с эпидемией коронавирусом хранят своих деньги на депозитах.
По состоянию на четверг, 22 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 449 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 19 человек умерло от последствий коронавируса.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Также было зафиксировано 9 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2132 медработников.
Данные по районам области: всего (на сегодня):
Николаев - 38973 (+346)
Первомайск - 2414 (+28)
Южноукраинск - 1833 (+10);
Вознесенск - 1581 (1);
Очаков - 1200 (2).
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 62 случая коронавирусной болезни.
Выздоровели больных за сутки - 326, всего выздоровели - 47 883. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1495.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 60 535 подтвержденных заболеваний.
Напомним, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что некоторые коммунальные больницы в условиях борьбы с эпидемией коронавирусом хранят своих деньги на депозитах.