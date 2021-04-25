Сегодня днем, 25 апреля, на сайте Белорусской АЭС разместили сообщение об опасности станции и возможной трагедии, которая может «произойти в любой момент». В министерстве энергетики Беларуси заверили, что сайт взломали хакеры.

Об этом пишет пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.

В министерстве отметили, что специалисты сейчас выясняют, кем именно был взломан сайт БелАЭС.

— Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен, — объяснили в министерстве.

Текст был размещен от имени якобы «небезразличных сотрудников», которые заявили о «постоянных поломках оборудования» и проведении «работ в небезопасных условиях». Также в сообщении говорилось, что на протяжении стройки на объекте проходили аварии и поломки и «до сих пор системы не настроены до конца».

Напомним, Министерство здравоохранения Беларуси подтасовывало статистику скончавшихся от СOVID-19, чтобы она совпала со словами президента Александра Лукашенко, которые в первые месяцы пандемии был ярым коронаскептиком.