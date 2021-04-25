Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования в I квартале 2021 составил 365,26 гривен в расчете на день, это на 15,9% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в пресс-релизе фонда.

— В целом, в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 миллиардов гривен. Это на 1,4 миллиарда гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года, — говорится в заявлении.

В фонде также пожаловались на недостаток поступлений доли от ЕСВ, по словам ведомства, это не покрывает потребность в расходах Фонда за тот же период.

— Так, в I квартале на счет Фонда поступило 6,85 миллиардов гривен доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 миллиардов гривен, из которых 7,78 миллиардов гривен — расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве, — сообщили в учреждении.

В фонде это объясняют ростом потребности в расходах по больничным листам, которое наблюдается с осени прошлого года. В основном причиной является коронавирус, а также увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, сезонным повышением заболеваемости и другое.

Напомним, 22 апреля 2021 Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий апреля, пенсии выплачены на общую сумму 43 миллиарда.