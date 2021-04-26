Европейский союз незамедлительно готов оказать помощь Индии, переживающей беспрецедентную волну заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Корреспондент.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что она «встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии»

— Мы готовы помочь, — заверила она в своем Twitter.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель задействует общий механизм гражданской защиты ЕС, чтобы отреагировать на запрос Индии. Этот механизм позволяет странам Евросоюза координировать свои действия в экстренных случаях.

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич сказал, что страны ЕС уже приступили к поставкам кислорода и лекарств в Индию.

Канцлер Германии Ангела Меркель добавила, что ее правительство также готовит пакет помощи Индии.

Напомним, из-за нехватки кислорода в индийских больницах в регионах с наибольшим количеством больных COVID-19, транспортировкой баллонов занялись военные.