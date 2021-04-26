Принц Гарри испортил отношения с отцом и братом после скандального интервью его жены Опре Уинфри.

Об этом пишет Корреспондент.

Королевский эксперт и журналистка Кэрол Мэлоун в колонке для издания Express отметила, что герцог Сассекский, принц Гарри не сможет наладить отношения с королевской семьей до тех пор, пока рядом с ним Меган Маркл.

— Я думаю, что эта вражда на руку Меган. Ее устраивает, что Гарри находится за океаном в тысячах миль от семьи и друзей из его прошлого, ведь они могут попытаться повлиять на его мышление и убедить, что отказ от королевской жизни был ошибкой. Меган нужно держать мужа в изоляции и отдельно от родных, чтобы сохранить контроль. Если бы этой вражды не было, Гарри, возможно, никогда бы не покинул Великобританию. Меган сыграла большую роль в его отказе от всего, чем он ранее дорожил, — считает Кэрол Мэлоун.

Она добавила, что принц Гарри и Меган Маркл полностью зависят друг от друга, но принц находится в худшей ситуации, так как рядом с его женой ее мама, а у него — никого. Кроме того, теперь у герцога испорчены отношения с отцом и братом.

Напомним, в феврале принц Гарри и Меган Маркл окончательно подтвердили королеве Елизавете II, что они не вернутся в королевскую семью.