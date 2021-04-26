При нынешнем уровне изменений климата и бесконтрольной эксплуатации подземных водных ресурсов это возможно уже в ближайшие несколько десятилетий.

Об этом пишет журнал Вокруг света Украина.

Колодцы с грунтовыми водами являются основным источником воды для примерно половины населения земного шара. Подземные воды также обеспечивают примерно 40% водоснабжения, используемого для орошения сельскохозяйственных культур. Но за последние полвека многие из основных водоносных горизонтов планеты пострадали от неправильного управления, растущего антропогенного воздействия и продолжительных засух. Особенно сложная ситуация сложилась в Австралии, Канаде, Франции, Мексике, Новой Зеландии, Швеции и США.

Согласно исследованию, опубликованному 22 апреля в журнале Science, и охватившему данные о строительстве примерно 39 миллионов скважин по всему миру, от 6% до 20% из них заглублены не более чем на пять метров от верхнего уровня грунтовых вод, и рискуют высохнуть в ближайшие несколько десятилетий, если он продолжит снижаться. В то же время возможности отбора более глубоких грунтовых вод ограничены резко возрастающей стоимостью глубокого бурения, а ряде случаев — плохим качеством воды в нижних водоносных горизонтах.

Соавторы исследования подчеркнули, что одной из целей их исследования было привлечение внимания к важности подземных вод как глобального ресурса, который уязвим в условиях для изменения климата и бесконтрольной эксплуатации человеком. При этом, водоносные горизонты выходят зачастую за пределы политических границ, и на них могут влиять разрозненные переменные.

В этой ситуации только глобальные исследования способны дать объективную картину происходящего и послужить отправной точкой для управления ресурсами подземных вод и разумного обоснования строительства скважин.

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