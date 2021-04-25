Киевский форум по безопасности 26 апреля в 09:00 проведет специальное онлайн-событие «Чернобыль. 35 лет», посвященную годовщине катастрофы на ЧАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

В рамках мемориального события к украинской и мировой общественности обратятся:

Вселенский патриарх Варфоломей;

Арсений Яценюк — председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах;

Светлана Алексиевич — белорусская писательница и общественная деятельница, Нобелевская лауреат 2015 года;

Светлана Тихановская — лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году;

Сергей Плохий — украинский и американский историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета;

Остап Семерак — министр экологии Украины в 2016-2019 годах;

Мелинда Симмонс — чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине (в этом году Великобритания председательствует в «Группе семи»;

Анка Фельдгузен — чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии в Украине;

Джозеф Пеннингтон — и.о. заместителя главы Миссии США в Украине;

Даниил Лубкивский — дипломат и общественный деятель, директор Киевского форума по безопасности (модератор события).

Во время трансляции состоятся включения из Припяти и Чернобыльской атомной станции.

— Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных, последствий для безопасности и травмах, об особой важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и деле защиты окружающей среды. Это событие — наш символический вклад в современную глобальную дискуссию о защите окружающей среды и самой жизни на планете, — говорится в сообщении.

Дискуссия будет транслироваться 26 апреля в 09:00 на YouTube Фонда «Открой Украину»; Facebook Арсения Яценюка; Facebook и сайте Форума.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.