Киевский форум по безопасности 26 апреля в 09:00 проведет специальное онлайн-событие «Чернобыль. 35 лет», посвященную годовщине катастрофы на ЧАЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
В рамках мемориального события к украинской и мировой общественности обратятся:
Во время трансляции состоятся включения из Припяти и Чернобыльской атомной станции.
— Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных, последствий для безопасности и травмах, об особой важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и деле защиты окружающей среды. Это событие — наш символический вклад в современную глобальную дискуссию о защите окружающей среды и самой жизни на планете, — говорится в сообщении.
Дискуссия будет транслироваться 26 апреля в 09:00 на YouTube Фонда «Открой Украину»; Facebook Арсения Яценюка; Facebook и сайте Форума.
Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Киевский форум по безопасности 26 апреля в 09:00 проведет специальное онлайн-событие «Чернобыль. 35 лет», посвященную годовщине катастрофы на ЧАЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
В рамках мемориального события к украинской и мировой общественности обратятся:
Во время трансляции состоятся включения из Припяти и Чернобыльской атомной станции.
— Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных, последствий для безопасности и травмах, об особой важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и деле защиты окружающей среды. Это событие — наш символический вклад в современную глобальную дискуссию о защите окружающей среды и самой жизни на планете, — говорится в сообщении.
Дискуссия будет транслироваться 26 апреля в 09:00 на YouTube Фонда «Открой Украину»; Facebook Арсения Яценюка; Facebook и сайте Форума.
Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.