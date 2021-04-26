В Николаевской области вакцинировали против коронавируса за последние сутки, 25 апреля, 41 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 15 887 людям, всего в Украине — 528 тысяч 33 прививки.

Отмечается, что за последние сутки, было сделано на 3417 прививок меньше, чем за предыдущие. Вакцинацию проводили 51 мобильная бригада по иммунизации и 12 пунктов прививок.

Наибольшее количество прививок было сделано в Харьковской области — 307 прививок, наименьшее на Волыне — 3.

Стоит отметить, что в Закарпатской, Донецкой, Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Сумской, Тернопольской, Черниговской областях и в Киеве не было сделано не одной прививки.

Напомним, в течение воскресенья, 25 апреля, в Украине обнаружили еще 5062 случаев коронавируса, 195 больных умерло и 2061 человек был госпитализирован. В антилидерах и Николаевская область.