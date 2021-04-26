В регионах «красной» зоны карантина, которые не показывают улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, полностью запретят массовые празднования на Пасху.

Об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает «Украина 24».

— Что касается праздников. Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила в соответствии с договоренностью, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на пасхальные будем проводить дополнительные меры, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов, — рассказал чиновник.

По словам Олега Рубана, праздничные богослужения на Пасху запретят в некоторых зонах.

— Что касается перехода в разных регионах в разные зоны, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости по ряду регионов, то они будут, но с определенными ограничениями. Прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, — это 170 грн и 220 грн. Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организовывает мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать, с каждой администрацией обсуждался план действий и меры, которые будут, и мы будем только ужесточать в Киеве такие меры, — добавил он.

Напомним, в связи с обострением эпидемии COVID-19 в Николаевской ОГА попросили представителей православных и греко-католических церквей исключить физическое участие людей в Пасхальных богослужениях.