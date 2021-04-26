Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на закупку бункеров-накопителей для сора ТБО.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

На покупку 40 таких бункеров планируется потратить 2 миллиона гривен — по 50 тысяч гривен за каждый. Аукцион запланирован на 11 мая. Победитель должен будет организовать поставку контейнеров до 15 октября.

Согласно тендерной документации, бункеры должны выдерживать температуру от — 40 до +50 градусов, иметь объем в 10 кубометров, 3,8 м длины и 1,8 м высоты.

Также контейнеры должны быть оборудованы креплением для самосвальной разгрузки.

Также ДЖКХ объявил тендер на покупку контейнеров на колесах. На приобретение 100 таких планируется потратить 650 тысяч гривен — по 6,5 тысяч на каждый.

Напомним, в прошлом году в Николаеве построили 9 площадок с 16 контейнерами углубленного типа.Пилотный проект начали реализовывать в Заводском районе, во дворах многоэтажек по улицам Крылова и Генерала Карпенко. Сообщалось, что город намерен в этом году построить еще три-четыре десятка специальных площадок для подземных контейнеров.

Напомним, что в Николаеве также планируют построить мусоросортировочную линию. В частности, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен.

В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.