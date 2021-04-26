В Украине улучшается ситуация с коронавирусом, сейчас уже Киев и еще 10 областей соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с COVID-19. При этом Николаевская область не показывает положительные результаты - 68,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего же за последние сутки ситуация улучшилась в Киеве и Винницкой области, где уровень госпитализаций составляет 58,3 и 59,1 соответственно. Кроме этого норме соответствуют Закарпатская (29,1), Ивано-Франковская (39,5), Киевская (55,2), Кировоградская (51,5), Львовская (43,8), Одесская (56,7), Тернопольская (48,3), Херсонская (51,7) и Черновицкая (49,6) области.

Напомним, в течение воскресенья, 25 апреля, в Украине обнаружили еще 5062 случаев коронавируса, 195 больных умерло и 2061 человек был госпитализирован. В антилидерах и Николаевская область.