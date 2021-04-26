По состоянию на понедельник, 26 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19, выздоровели больных за сутки - 816, умерло всего от последствий коронавируса - 9 человек.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 61 942 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 39611 (+126)

Первомайск - 2584 (+94)

Южноукраинск - 1856 (+2)

Вознесенск - 1683 (+3)

Очаков - 1219 (+10).

На других административных территориях (в том числе и отдельных территориальных общин - прим.) за прошедшие сутки зарегистрировано 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Методом ПЦР обследовано - 391 человек, ИФА - 27.

Также заболевание установлено у 6 работников учреждений здравоохранения.

Умерло всего от последствий COVID-19 в регионе 1554 людей.

Напомним, в Николаевской области вакцинировали против коронавируса за последние сутки, 25 апреля, 41 человека.