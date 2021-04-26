По состоянию на понедельник, 26 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19, выздоровели больных за сутки - 816, умерло всего от последствий коронавируса - 9 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 61 942 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 39611 (+126)
Первомайск - 2584 (+94)
Южноукраинск - 1856 (+2)
Вознесенск - 1683 (+3)
Очаков - 1219 (+10).
На других административных территориях (в том числе и отдельных территориальных общин - прим.) за прошедшие сутки зарегистрировано 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Методом ПЦР обследовано - 391 человек, ИФА - 27.
Также заболевание установлено у 6 работников учреждений здравоохранения.
Умерло всего от последствий COVID-19 в регионе 1554 людей.
Напомним, в Николаевской области вакцинировали против коронавируса за последние сутки, 25 апреля, 41 человека.
По состоянию на понедельник, 26 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 375 новых случаев COVID-19, выздоровели больных за сутки - 816, умерло всего от последствий коронавируса - 9 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 61 942 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 39611 (+126)
Первомайск - 2584 (+94)
Южноукраинск - 1856 (+2)
Вознесенск - 1683 (+3)
Очаков - 1219 (+10).
На других административных территориях (в том числе и отдельных территориальных общин - прим.) за прошедшие сутки зарегистрировано 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Методом ПЦР обследовано - 391 человек, ИФА - 27.
Также заболевание установлено у 6 работников учреждений здравоохранения.
Умерло всего от последствий COVID-19 в регионе 1554 людей.
Напомним, в Николаевской области вакцинировали против коронавируса за последние сутки, 25 апреля, 41 человека.