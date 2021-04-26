Телескоп Hubble сделал фотографию планетарной туманности Ожерелье, которая расположена в созвездии Стрелы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Сама туманность, которая также имет название PN G054.2-03.4, находится в 15 000 световых лет от Земли.

Ожерелье образовалось около 10 000 лет назад, когда одна из стареющих звезд так сильно увеличилась в размерах, что поглотила своего звезду-компаньона, который продолжил орбитальное движение «внутри» оболочки гиганта, увеличивая скорость его вращения.

Эта пара звезд остается настолько близкой друг к другу, что их разделяет лишь несколько миллионов километров. Именно поэтому они выглядят как одна яркая точка в центре этого изображения.

Несмотря на свою близость, звезды все еще быстро кружатся вокруг друг друга, вращаясь вокруг орбиты всего за один день.

Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сделал фото гигантской звезды AG Carinae — одной из самых ярких звезд нашей галактики.