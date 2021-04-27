Основатель компании SpaceX Илон Маск допустил, что во время миссии по покорению Марса часть людей может погибнуть.
Об этом сообщает CNN.
— Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда непросто, — заявил Илон Маск.
Он сообщил, что для полетов на Марс будут привлекать только добровольцев. Маск допустил, что в полете могут возникнуть трудности с едой и комфортом.
— Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, возможно, будет не самой лучшей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для вас место, — заявил Илон Маск.
Напомним, глава SpaceX Илон Маск полагает, что человечество должно построить на Луне постоянно обитаемую базу, а затем – город на Марсе.
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Основатель компании SpaceX Илон Маск допустил, что во время миссии по покорению Марса часть людей может погибнуть.
Об этом сообщает CNN.
— Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда непросто, — заявил Илон Маск.
Он сообщил, что для полетов на Марс будут привлекать только добровольцев. Маск допустил, что в полете могут возникнуть трудности с едой и комфортом.
— Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, возможно, будет не самой лучшей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для вас место, — заявил Илон Маск.
Напомним, глава SpaceX Илон Маск полагает, что человечество должно построить на Луне постоянно обитаемую базу, а затем – город на Марсе.