Основатель компании SpaceX Илон Маск допустил, что во время миссии по покорению Марса часть людей может погибнуть.

Об этом сообщает CNN.

— Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда непросто, — заявил Илон Маск.

Он сообщил, что для полетов на Марс будут привлекать только добровольцев. Маск допустил, что в полете могут возникнуть трудности с едой и комфортом.

— Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, возможно, будет не самой лучшей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для вас место, — заявил Илон Маск.

Напомним, глава SpaceX Илон Маск полагает, что человечество должно построить на Луне постоянно обитаемую базу, а затем – город на Марсе.