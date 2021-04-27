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Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РБК-Украина.
— Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры, — заявил министр.
Он отметил, что за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.
— То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую, — констатировал Максим Степанов.
Количество госпитализаций за тот же период уменьшилось в Украине на 3400 человек.
— Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны, — добавил министр.
Напомним, международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину. После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.
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Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РБК-Украина.
— Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры, — заявил министр.
Он отметил, что за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.
— То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую, — констатировал Максим Степанов.
Количество госпитализаций за тот же период уменьшилось в Украине на 3400 человек.
— Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны, — добавил министр.
Напомним, международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину. После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.