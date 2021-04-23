Международная инициатива по распределению вакцин COVAX назвала следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину. После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

— Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая, — написал Виктор Ляшко.

Напомним, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт «Жуляны» и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщалось, китайской CoronaVac на Николаевщине начали вакцинировать маломобильных людей, Pfizer — пожилых.