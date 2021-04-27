Гражданам Беларуси, которые планируют выезд за границу, по их желанию будут выдавать платные сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает минздрав Беларуси.

Сертификат будут выдавать в пункте вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении двух профилактических прививок против COVID-19.

В сертификате будет указана следующая информация — наименование органа здравоохранения, дата рождения лица, получившего прививки против COVID-19. Сертификат будут заполнять на русском и английском языках.

Отмечается, что для граждан, которые не планируют выезжать за границу, предусмотрено внесение информации об проведении профилактических прививок против COVID-19 в медицинские документы пациента с выдачей соответствующей выписки.

Напомним, комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям заявил, что он против требований от международных путешественников иметь доказательства вакцинации, отчасти на том основании, что такая мера усугубит несправедливость.