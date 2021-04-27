В Китае подготавливают законопроект, который позволит ресторанам взимать с посетителей дополнительную плату при наличии факта расточительства еды.

Об этом сообщает официальное агентство Синьхуа.

Согласно проекту, поставщики услуг общественного питания могут штрафовать клиентов, которые оставляют после себя на тарелках чрезмерное количество остатков еды. Дополнительная плата будет вноситься в чек за утилизацию пищевых отходов, при этом тарифы должны быть четко указаны.

Согласно результатам отчета, основанном на общенациональном исследовании, ежегодно городскими предприятиями индустрии общественного питания Китая утилизируется около 18 миллиардов килограмм пищевых отходов.

Ранее НикВести сообщали, что президент Филиппин Родриго Дутерте отказался от контроля над рыболовными угодьями своей страны – в территориальных водах хозяйничают китайские судна.