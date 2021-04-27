Украинская авиакомпания Bees Airline дождалась разрешение на перелеты в страны Европейского союза от Европейского агентства по безопасности авиации.

Об этом сообщает Avia.news.

Лоукостер сможет совершать рейсы в 27 стран ЕС, Исландию, Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн и Гибралтар.

Гендиректор компании Евгений Хайнацкий рассказал, что первые рейсы запланированы на 30 апреля в те страны, где нет карантина и локдауна.

По его словам, в компании вскоре презентуют чартерную программу и открою программу по продаже билетов. Не применул он напомнить про анонс программ полетов по регулярным маршрутам.

Ранее НикВести сообщали, что Украина и Турция расширили авиасообщение между странами и добавили 112 частот в неделю, которые могут использовать авиакомпании обеих стран, сообщил Директорат гражданской авиации Турции.