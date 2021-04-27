На Николаевщине в региональном ландшафтном парке «Приингульский» открывают новый 55-километровый туристический веломаршрут вдоль реки Ингул.

Об этом говорится на странице парка в Facebook.

В воскресенье, 25 апреля, организаторы проекта уже провели первый тест-драйв нового маршрута.

Туристический маршрут позволит посетить усадьбу Тропиных в поселке Счастливое, где создается эколого-образовательный центр «Приингульский». Потом перебраться на другой берег Ингула через подвесной мост, далее крутить педали по правому берегу и добраться до Свято-Михайловского храма. Туристы смогут любоваться видами Приингулья, увидеть Софиевский гидроузел, проехать вдоль карьера.

Маршрут рассчитан для отдыха выходного дня, по уровню сложности является - простым, общая длина— 55 километров.

Региональный ландшафтный парк «Приингульский» относится к природно-заповедного фонда Украины. Он создан решением Николаевского областного совета от 17 декабря 2002 года. Территория парка вытянута вдоль реки Ингул на 25,5 км, а его площадь составляет 3152,7 гектар.

Флора территории РЛП «Приингульский» насчитывает около 600 видов растений, в том числе 20 видов, занесенных в Красную книгу Украины. Здесь встречаются редкие и исчезающие виды животных, находящиеся под охраной.

Напомним, вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии упал на 49,1% по сравнению с 2019 годом.