|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|05:43
|Заход солнца:
|19:56
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+14 C°
Принято решение о передаче Северо-Крымского канала в ведение министерства аграрной политики.
Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко, пишут Новости Херсона.
По его словам, целесообразность данного шага обусловлена тем, что в Украине начинается реализация пилотного проекта орошения и мелиорации, который охватывает 3 южные области страны — Херсонскую, Николаевскую и Одесскую. Развитием в этих регионах ирригационных систем будет заниматься министерство аграрной политики и продовольствия. Любые разговоры о том, что переподчинение канала приведет к пуску воды на территорию оккупированного Крыма, не имеют под собой никаких оснований, подчеркнул Роман Лещенко.
В последние годы Северо-Крымский канал использовался только для орошения сельхозземель Херсонщины, теперь к ним добавятся земли Одесской и Николаевской областей.
Ранее сообщалось, что пятая часть колодцев и скважин по всему миру могут высохнуть в ближайшие десятилетия.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Принято решение о передаче Северо-Крымского канала в ведение министерства аграрной политики.
Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко, пишут Новости Херсона.
По его словам, целесообразность данного шага обусловлена тем, что в Украине начинается реализация пилотного проекта орошения и мелиорации, который охватывает 3 южные области страны — Херсонскую, Николаевскую и Одесскую. Развитием в этих регионах ирригационных систем будет заниматься министерство аграрной политики и продовольствия. Любые разговоры о том, что переподчинение канала приведет к пуску воды на территорию оккупированного Крыма, не имеют под собой никаких оснований, подчеркнул Роман Лещенко.
В последние годы Северо-Крымский канал использовался только для орошения сельхозземель Херсонщины, теперь к ним добавятся земли Одесской и Николаевской областей.
Ранее сообщалось, что пятая часть колодцев и скважин по всему миру могут высохнуть в ближайшие десятилетия.