Принято решение о передаче Северо-Крымского канала в ведение министерства аграрной политики.

Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко, пишут Новости Херсона.

По его словам, целесообразность данного шага обусловлена тем, что в Украине начинается реализация пилотного проекта орошения и мелиорации, который охватывает 3 южные области страны — Херсонскую, Николаевскую и Одесскую. Развитием в этих регионах ирригационных систем будет заниматься министерство аграрной политики и продовольствия. Любые разговоры о том, что переподчинение канала приведет к пуску воды на территорию оккупированного Крыма, не имеют под собой никаких оснований, подчеркнул Роман Лещенко.

В последние годы Северо-Крымский канал использовался только для орошения сельхозземель Херсонщины, теперь к ним добавятся земли Одесской и Николаевской областей.

Ранее сообщалось, что пятая часть колодцев и скважин по всему миру могут высохнуть в ближайшие десятилетия.