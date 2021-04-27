Министерство социальной политики подготовило изменения в формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты.
Об этом пишет РБК-Украина.
Декларация будет дополнена следующими пунктами:
Как и сейчас, нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 тысяч гривен. Но этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и тому подобное.
Остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.
Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк высказался за восстановление в полном объеме субсидий для населения.
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Министерство социальной политики подготовило изменения в формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты.
Об этом пишет РБК-Украина.
Декларация будет дополнена следующими пунктами:
Как и сейчас, нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 тысяч гривен. Но этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и тому подобное.
Остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.
Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк высказался за восстановление в полном объеме субсидий для населения.