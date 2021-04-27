Британская почтовая компания Post Office десятки лет использовала программу для учета продаж Horizon с ошибкой в коде, из-за которой многие ее работники попали под суд.

О самой «распространенной судебной ошибке в Великобритании» сообщает ВВС News, цитирует Корреспондент.

Отмечается, что Post Office использовала специализированный софт Horizon, принадлежащий японской Fujitsu. В период с 2000 по 2014 год на основе информации, полученной от системы, были привлечены к ответственности 736 почтмейстеров – в среднем по одному в неделю.

Некоторые из них попали в тюрьму за ложную отчетность и воровство, многие были разорены, лишились семей и недвижимости.

Спустя 20 лет бывшие сотрудники выиграли судебную тяжбу за пересмотр своих дел, заявив, что компьютерная система была неисправна. Королевский суд Лондона 23 апреля вынес 39 оправдательных приговоров в отношении работников Post Office.

На момент публикации компания признала, что «слишком непоколебимо верила» в надежность ПО Horizon. Известно, что еще в 2019 году Post Office выплатила компенсацию 555 пострадавшим, и тогда же она организовала целую систему выплат сотрудникам, которых так или иначе зацепила проблема с системой учета.

По данным BBC, всего на получение материальной компенсации от Post Office подано более 2400 заявлений. Не исключено, что со временем их может стать больше, и потребуется вмешательство правительства, чтобы покрыть часть выплат.

При этом использование Horizon продолжается до сих пор. В будущем его планируют заменить на новое ПО.

Напомним, австрийская почтовая служба выпустила посвященную коронавируса марку, в которой объединила два аспекта пандемии — туалетную бумагу и социальное дистанцирование.