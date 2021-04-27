Сегодня, 27 апреля, в Николаеве открыли новую семейную амбулаторию, которая находится в микрорайоне Северный.

Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.

В позапрошлом году помещение площадью более 500 квадратных метров на улице Архитектора Старова, 4А передали Центру первичной медико-санитарной помощи №4. Там выполнили капитальный ремонт, на который из городского бюджета направили более 5 миллионов 600 тысяч гривен.

Теперь почти 8 тысяч николаевцев могут получить первую медицинскую помощь, записаться к семейному врачу, терапевту, педиатру, а также сделать прививки по месту жительства. В амбулатории установили новое оборудование и мебель, компьютерную технику, здесь работает электронная запись пациентов к врачу, есть кабинет дневного пребывания на 5 коек.

Кроме того, медучреждение обеспечили условиями для людей с инвалидностью: на входе установлен пандус, оборудованы специальные уборные.

Три семейных врача и два педиатра уже начали принимать пациентов. В мае к команде присоединится врач общей практики семейной медицины. На сегодняшний день жители Северного заключили 6 тысяч 114 деклараций, это 80% от всего количества жителей микрорайона. По словам начальницы управления здравоохранения Ирины Шамрай, этот показатель самый высокий среди других микрорайонов города.

В ходе мероприятия николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал открытие еще одной семейной амбулатории и в микрорайоне Матвеевка.

Напомним, строительство нового медучреждения идет также в селе Галициново Витовского района Николаевской области.