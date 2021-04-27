Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса официально оспаривает контракт на 2,9 миллиардов долларов на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters, цитирует Экономическая правда.

— Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты, — пишет агентство.

Отмечается, что NASA в начале апреля заключило со SpaceX контракт на строительство космического корабля для доставки астронавтов на Луну уже в 2024 году. Проект направлен на возвращение людей на Луну впервые с 1972 года.

— NASA осуществило ошибочное приобретение программы Human Landing System и в последнюю минуту изменило приоритеты, — заявили в Blue Origin.

В компании добавили, что «их решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и угрожает возвращению Америки на Луну».

Как пишет NYT, Blue Origin предлагала доставить людей на Луну за 6 миллиардов долларов, а SpaceX просила 2,9 миллиардов. В то же время, руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.

— У нас не было возможности пересмотреть стоимость контракта. И это в корне несправедливо, — подчеркнул он.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск допустил, что во время миссии по покорению Марса часть людей может погибнуть.