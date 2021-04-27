Департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации объявил тендерный конкурс на реконструкцию детсада в Коблево на Николаевщине.

Об этом свидетельствует информация на сайте публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 24 миллиона 547 тысяч гривен. Тендер объявили 23 апреля, аукцион будет проводиться до 11 мая 2021 года, его начало назначили на 12 мая.

Согласно данным системы, работы по реконструкции учреждения должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года.

По информации Николаевской обгосадминистрации, в детском саду планируют заменить устаревшие системы водоснабжения и водоотведения, установить современное энергосберегающее оборудование, металлопластиковые окна и двери.

Кроме этого, проект включает сооружение стен чердака и устройство перегородок. Большой объем работ запланирован по фасаду здания, а именно — внешняя отделка фасада, облицовка цоколя и крылец морозостойкой керамической плиткой с защитой от скольжения, обустройство пандусов.

В ходе общего ремонта также перепланируют пищеблок, изменят внешний вид прилегающей к садику территории и разместят там более современное оборудование.

Напомним, в селе Галициново Витовского района Николаевской области идет строительство новой амбулатории.