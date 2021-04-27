Украина находится на 81 месте в рейтинге вакцинации от COVID-19.

Об этом заявила гендиректор директората развития цифровых преобразований здравоохранения Минздрава Мария Карчевич, пишет Корреспондент.

— Страна сейчас в рейтинге вакцинации, в рейтинге стран, по данным на вчера, занимает 81 место. Мы ожидаем с этой новой поставки вакцины AstraZeneca, наши регионы, открыв более 2000 пунктов прививки, покажут новые мощности, — сказала Мария Карчевич.

Из 539 133 вакцинированных от COVID-19 - 472593 человека были вакцинированы вакциной AstraZeneca (Covishield), 38940 человек - вакциной Sinovac (CoronaVac), 27600 человек - вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Среди вакцинированных больше человек в возрасте 20-39 лет, по данным Минздрава также вакцинировано два человека в возрасте 16-17 лет. По целевым группам всего привито работников учреждений здравоохранения, которые не оказывают помощь при COVID-19 - 12,75% привитых из всех целевых групп, женщин на 5,6% больше, чем мужчин.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 апреля, вакцину от коронавируса получили 479 жителей Николаевской области. С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 16 366 жителей Николаевщины.