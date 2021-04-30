Украинская экологическая организация «Зелена Хвиля» поработала над пилотным проектом инвентаризации зеленых зон столицы с помощью платформы I-Tree.

Организация выложила результаты исследования на своем сайте.

Интерактивная система i-Tree позволяет считать деревья в городах, в базе данных платформы занесено уже больше 90 городов – полевые сведения заносятся в нее вручную.

Система I-Tree позволяет волонтерам заняться обрезкой деревьев, а специальные руководства учат добровольцев делать это грамотно. Этот инструмент также дает представление об экологических услугах, которые город получит от деревьев в денежном эквиваленте.

Отметим, что в Николаеве такие инициативы получают поддержку от горожан. Так, 20 марта, жители микрорайона Матвеевка в Центральном районе Николаева высадили деревья в местном лесу.