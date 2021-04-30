Международные компании добавляют новые полеты в коронавирусную Индию, чтобы вернуть в свои страны иностранных граждан, потому что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Air India планирует увеличить частоту еженедельных рейсов в США до 32, начиная с 11 мая, по сравнению с нынешними 29 рейсами, что сопоставимо до коронавирусными показателями.

Korean Air Lines и Asiana Airlines планируют совершить чартерные рейсы из Индии, чтобы помочь южнокорейцам, желающим вернуться. Оба перевозчика прекратили все полеты в Индию с началом пандемии.

В настоящее время в Индии наблюдается самый быстрорастущий в мире показатель Covid - 18,8 миллиона подтвержденных случаев. В пятницу страна установила еще один рекорд с 386 452 зафиксированными случаями. Мегаполисы Нью-Дели и Мумбаи помещены в жесточайший карантин. На этой неделе США приказали своим гражданам как можно скорее покинуть Индию.

Глава консалтинговой компании британской авиационной консалтинговой компании Cirium Робб Моррис заявил, что рост количества авиаперевозок не произойдет до тех пор, пока не будет остановлен последний кризис, поскольку вспышка охватила больницы и крематории Индии.

Напомним, в Индии уже пятый день подряд регистрируют рекордное количество заболевших и умерших, эксперты называют сложившуюся ситуацию гуманитарной катастрофой.