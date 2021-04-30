Папа Франциск повысил авторитет Государственного уголовного суда Ватикана: теперь епископы и кардиналы (до этого находившиеся под защитой) могут быть вызваны и осуждены.

О мини-революции в системе правосудия Ватикана сообщает Le Figaro.

Таким образом, понтифик воплотил принцип равенства перед Ватиканским правосудием всех членов Церкви, отменив все привилегии, «восходящие к прошлому». Суд первой инстанции уже не единожды критиковали за невозможность вызвать высших прелатов церкви.

Например, в ходе судебного разбирательства, проведенного этим трибуналом в 2017 году, рассматривалось финансирование ремонтных работ в квартире кардинала Тарчизио Бертоне, второго лица в Ватикане при прошлом понтифике Бенедикте XVI, площадью в 400 квадратных метров. Бывший менеджер Фонда детской больницы Бамбино Джезу (принадлежит Ватикану), обвиненный в растрате, был приговорен к одному году тюремного заключения.

Но кардинал Бертоне, по сути дела, никогда не был заслушан судьями. Это серьезное изменение связано с тем, что в ближайшие месяцы вырисовывается несколько громких уголовных процессов с участием кардиналов и епископов, которые работали в Государственном секретариате (правительство Ватикана). Таким образом, они впервые могли быть допрошены уголовным судом.

Напомним, судно Ocean Viking, зафрахтованное гуманитарной неправительственной организацией SOS Méditerranée, находилось очень далеко от того места, где утром 21 апреля рыбак из Хомса сообщил о терпящем бедствие судне, которое покинуло Ливию вечером 20 апреля. Когда судно добралось туда, корабль помощи обнаружил только обломки и несколько тел, плавающих на поверхности. Папа Римский раскритиковал медлительность спасателей и помолился о душах усопших.