Вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил свой четвертый полет на Марсе. Машина пролетела дальше и быстрее, чем при предыдущих попытках.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба NASA.

— Марсианский вертолет завершил свой четвертый полет, пролетев дальше и быстрее, чем когда-либо, — говорится в сообщении.

В NASA отметили, что Ingenuity сделал больше фотографий поверхности Марса и пообещали в ближайшее время их опубликовать.

Напомним, первый полет вертолет NASA провел 19 апреля.