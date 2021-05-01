Королева Великобритании Елизавета II наградила почетным знаком качества крупнейшего в стране производителя секс-игрушек — компанию Lovehoney. Теперь бренд распологает почетной королевской эмблемой.

Об этом сообщает NYP.

Сообщается, что представители бренда получили официальное письмо из Букингемского дворца, где Елизавета II отметила их «непрерывный выдающийся рост», важный для развития внутренней экономики Великобритании.

— Мы очень рады получить официальное признание от королевы. Ее Величество всегда поддерживала Lovehoney, пока мы росли, чтобы стать одним из ведущих мировых брендов в области сексуального благополучия, — заявил коммерческий директор компании Дебби Бонд.

Компания Lovehoney Group LTD попала в общий список победителей категории «Международная торговля». В описании деятельности фирмы указано, что она продает в розницу секс-игрушки и белье.

Королевская эмблема — не просто формальность. Этим знаком Lovehoney сможет пользоваться следующие пять лет в рекламных кампаниях. Поддержка королевы поможет бренду привлечь новых покупателей, расширить производство и создать новые рабочие места, говорят в руководстве.

Напомним, в ноябре прошлого года королева Великобритании Елизавета II начала производить джин собственной марки на основе растительных пряностей, которые выращены в поместье Сандрингем.