Правительство Канады отложило применение первой партии вакцины от американской компании Johnson & Johnson.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на CBC.

Решение было принято после того, как стало известно, что дозы препарата, поступившие в Канаду, были произведены на американском заводе Emergent в Балтиморе. Ранее The New York Times писала, что там испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Партию препарата выпустят для распространения только после того, как министерство здравоохранения убедится, что они «соответствуют высоким стандартам качества, безопасности и эффективности», заявили в ведомстве.

На заводе в Балтиморе производились вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson и от британо-шведской компании AstraZeneca. По данным NYT, Emergent BioSolutions случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин. В J&J заявили, что партия лекарственного вещества не прошла проверку качества. После инцидента администрация Джо Байдена передала предприятие под контроль Johnson & Johnson, а производство вакцины от AstraZeneca там прекратилось.

В Минздраве Канады при этом считают, что почти 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которые импортировали в страну с того же завода, соответствуют требованиям качества.

Напомним, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ранее выявило массовое загрязнение вакцин от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Однако уже позже группа Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовала использование вакцины.