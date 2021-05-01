1 мая около 13.00 по киевскому времени в иерусалимском храме Гроба Господня начнется ежегодная торжественная церемония схождения благодатного огня.

Предлагаем наблюдать за ней в режиме онлайн.

В связи с карантинными ограничениями паломники в этом году не смогли посетить Иерусалим в день схождения огня. Однако церемония проходит по привычному, веками установленному сценарию.

Согласно библейскому преданию, апостол Петр стал первым, кому явился благодатный огонь. Прослышав о чудесном воскресении Иисуса, он отправился в пещеру, где лежало тело учителя. Войдя, Петр увидел яркий свет, озаривший гробницу.

Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения. Он появляется в иерусалимском храме ежегодно за день до празднования Пасхи.

По предварительной информации полиции, праздничные богослужения по случаю Пасхи могут посетить более миллиона верующих.