По волеизъявлению понтифика месяц май посвятят молитвам о прекращении эпидемии и возобновлении социальной жизни.

Об этом сообщает Vatican news.

Папский совет по содействию новой евангелизации пригласил все святилища мира присоединиться к всеобщей молитве об окончании пандемии. Каждый день месяца молитва заступничества будет охватывать различные категории людей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, в частности, тех, кто не смог попрощаться с близкими, медицинский персонал, бедных, бездомных, кто оказался в тяжёлом экономическом положении, и всех погибших. Молитвы и обращения вознесутся в тридцати наиболее известных святилищах во всех уголках мира – от Японии до Польши, от Португалии до Мексики, от Украины до Святой Земли.

Папа Франциск откроет молебен 1 мая перед иконой Пресвятой Девы Марии, почитаемой в католическом каноне с седьмого века и размещённой над алтарём святого Папы Льва Великого в Ватиканской базилике. По этому случаю Епископ Рима благословит чётки Святого Розария, изготовленные специально для этого события, которые затем будут отправлены в тридцать богородичных святилищ. В ватиканском молебне 1 мая примут участие семьи из приходов Рима и Лацио. 31 мая Святейший Отец завершит молитвенный марафон у богородичного алтаря в садах Ватикана. Оба события будут транслироваться мировыми СМИ.

Напомним, Папа Франциск повысил авторитет Государственного уголовного суда Ватикана: теперь епископы и кардиналы (до этого находившиеся под защитой) могут быть вызваны и осуждены.