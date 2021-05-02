Четверо космонавтов спустились на Землю на борту Crew Dragon. Капсула приземлилась в водах Мексиканского залива. Астронавты находились на борту МКС с ноября прошлого года.

Об этом сообщает New York Times.

Астронавты приземлились в темноте раннего утра воскресенья недалеко от Панама-Сити, в штате Флорида.

Это ознаменовало успешное завершение миссии НАСА, возглавляемой частной компанией SpaceX Илона Маска, по доставке астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Подобная миссия была первой. Полгода назад стартовала ракета SpaceX с четырьмя астронавтами - трое из НАСА, один из космического агентства Японии - которые сидели внутри одной из капсул Crew Dragon. В воскресенье та же капсула под названием «Устойчивость» благополучно вернулась на Землю.

— Мы приветствуем вас снова на планете Земля и благодарим за полет SpaceX, — сказал астронавтам Майкл Хейман, сотрудник службы управления полетами SpaceX.

В последний раз астронавты НАСА приводнились в ночное время в 1968 году, когда три члена экипажа Аполлона-8, первыми облетев вокруг Луны, вернулись на Землю.

Менее чем через полчаса капсула была поднята из воды на спасательный корабль.

Напомним, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту с четырьмя астронавтами в 12:49 (по киевскому времени) отправился к Международной космической станции (МКС).