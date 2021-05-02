Австралия наложила временный запрет на возвращение своих граждан из охваченной эпидемией Индии. Осмелившимся нарушить требование грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом пишет Bloomberg.

Пауза в разрешении на въезд путешественников, которые находились в Индии в течение 14 дней с момента прибытия, вступит в силу с понедельника, 3 мая.

Нарушение запрета может привести к штрафу в размере 66 600 австралийских долларов (51 тысячи долларов США), пяти годам тюремного заключения или и тому, и другому.

— Оценка риска, на основании которой было принято решение, была основана на доле зарубежных путешественников, находящихся на карантине в Австралии, которые заразились инфекцией Covid-19 в Индии, — сказал министр здравоохранения Грег Хант.

Во вторник, 27 апреля, Австралия запретила все полеты из Индии как минимум до 15 мая, но туда все еще можно было лететь через третью страну. Новая мера призвана закрыть эту лазейку.

Кабинет министров страны сосредоточит внимание на репатриации уязвимых австралийцев из Индии, при этом специальные рейсы начнутся после 15 мая, заявил глава Миндздрава Австралии на пресс-конференции в пятницу.

В штате Западная Австралия в субботу, 1 мая, сообщили, что три человека в городе Перт дали положительный результат на Covid-19. Заражение произошло всего через несколько дней после того, как город, четвертый по величине в Австралии, снял изоляцию. Заражение могло быть вызвано возвращением из-за границы путешественника, у которого был положительный результат после 14-дневного карантина в отеле.

Ранее НикВести сообщали, Международные компании добавляют новые полеты в коронавирусную Индию, чтобы вернуть в свои страны иностранных граждан, потому что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем.