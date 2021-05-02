Папа Римский обратился с приветствиями к христианам Восточного обряда и поздравил с праздником Воскресения Христова.

Об этом передает Радио Ватикан.

В воскресенье, 2 мая, после произношения молитвы «Царица неба», понтифик обратился к христианам, которые сегодня празднуют Пасху.

— Посылаю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и церквей восточных и латинских Церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, проживающих в особо трудных ситуациях. Благодатной им Пасхи, — сказал Папа Франциск во время воскресной молитвенной встречи с верующими, которые в полдень собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Напомним, по волеизъявлению понтифика месяц май посвятят молитвам о прекращении эпидемии и возобновлении социальной жизни.