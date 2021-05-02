В Нидерландах провели четвертую национальную перепись пчел. В разных городах насчитали 200 тысяч насекомых.

Об этом передает Guardian.

В последние годы численность пчел в стране удалось стабилизировать благодаря стратегиям по сохранению популяции: высадке медовых магистралей и строительству пчелиных остановок и отелей.

Количество диких пчел в стране начало уменьшаться в 1940-х. Это может быть связано с развитием агропромышленного комплекса.

Три года назад стране зафункционировала стратегия по сохранению численности полезных насекомых. В Амстердаме появились пчелиные отели. Они представляют из себя несколько соединенных полых стеблей растений или тонкого бамбука. В них могут в одиночку гнездоваться пчелы.

В Утрехте за три года поставили 316 остановок для пчел. Это стандартные остановочные комплексы, на крышах которых высажены растения. Они привлекают насекомых и поглощают частицы пыли.

В стране также работает проект Honey Highway. Муниципалитеты вместе с волонтерами садят полевые цветы на обочинах автотрасс и железнодорожных путей. Медовые магистрали обеспечивают пчел пищей и укрытием.

Напомним, оживленную дорогу перекрыли в эстонской столице на несколько ночей, чтобы обезопасить тысячи мигрирующих лягушек и жаб.