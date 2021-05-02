Группа индийских авторов со всего мира (во главе с писательницей научно-популярной литературы Сони Фалейро) собралась вместе, чтобы поддержать работу Mission Oxygen India, организации, призванной помочь больницам по всей стране немедленно получить доступ к кислородным концентраторам.
Об этом передает Lithub.
В обмен на пожертвование в размере 100 фунтов стерлингов один из авторов из списка на выбор пришлют свою подписанную работу.
В перечень вошли такие известные авторы: Салман Рушди, Али Сми и Джоди Пиколт. А также:
Напомним, более 70 мировых знаменитостей написали открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину с просьбой предоставить оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.
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Группа индийских авторов со всего мира (во главе с писательницей научно-популярной литературы Сони Фалейро) собралась вместе, чтобы поддержать работу Mission Oxygen India, организации, призванной помочь больницам по всей стране немедленно получить доступ к кислородным концентраторам.
Об этом передает Lithub.
В обмен на пожертвование в размере 100 фунтов стерлингов один из авторов из списка на выбор пришлют свою подписанную работу.
В перечень вошли такие известные авторы: Салман Рушди, Али Сми и Джоди Пиколт. А также:
Напомним, более 70 мировых знаменитостей написали открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину с просьбой предоставить оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.