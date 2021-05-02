Группа индийских авторов со всего мира (во главе с писательницей научно-популярной литературы Сони Фалейро) собралась вместе, чтобы поддержать работу Mission Oxygen India, организации, призванной помочь больницам по всей стране немедленно получить доступ к кислородным концентраторам.

Об этом передает Lithub.

В обмен на пожертвование в размере 100 фунтов стерлингов один из авторов из списка на выбор пришлют свою подписанную работу.

В перечень вошли такие известные авторы: Салман Рушди, Али Сми и Джоди Пиколт. А также:

Фатима Бхутто

Кертис Ситтенфельд

Никита Лалвани

Никеш Шукла

Алиса Альбиния

Макс Портер

Альпа Шах

Маккензи Фанк

Гейл Форман

Дипа Анапара

Шрабани Басу

Санам Махер

Дикша Басу

Таня Джеймс

Кэролайн Маклер

Соня Фалейро

Уильям Далримпл

Эймер МакБрайд

Киран Десаи

Саба Имтиаз

Лиза Манди

Мегха Маджумдар

Аруни Кашьяп

Сьюзан Абулхава

Авни Доши

Мира Камдар

Тахмима Анам

Праяаг Акбар

Элисон Данлоп

Рави Агравал

Мадхури Виджай

Александр Максик

Молли Крабапл

Прагья Агарвал

Анджела Сайни

Клевер Страуд

Джессика Ярлви

Напомним, более 70 мировых знаменитостей написали открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину с просьбой предоставить оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.