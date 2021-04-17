Более 70 мировых знаменитостей написали открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину с просьбой предоставить оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.

Об этом сообщает Le Monde.

В письме написано, что у Алексея Навального видны «признаки тяжелого неврологического расстройства», следствием которого являются боли в спине.

— Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой обеспечить, чтобы г-н Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России, — говорится в письме.

Письмо, в частности, подписали фронтмен Radiohead Том Йорк, писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич и Нил Гейман, актеры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Билл Найи, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, поэтесса и лауреат Нобелевской премии 2020 года Луиза Глюк, а также сценарист и режиссер Джей Джей Абрамс, драматург Том Стоппард и другие.

Ранее Юлия Навальная сообщила, что ее мужу, российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание, трудно говорить, и он очень похудел.

Напомним, осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.