В Украине за минувшие сутки, 2 мая, подтвердили 2758 новых случаев коронавируса. В Николаевской области зафиксирован 81 новый случай.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1591 человек; летальных исходов — 154; выздоровело — 5 550 человек.

Всего осуществили 16023 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии в Украине заболело 2 085 938 человек, выздоровели - 1 681 815 человек, и 44 750 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Напомним, по состоянию на 2 мая было зафиксировано 5094 новых случаев инфицированных COVID-19, выздоровевших — 5784, летальных исходов — 160 человек.