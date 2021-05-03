По состоянию на утро 3 мая в Николаевской области зарегистрировано 81 новый случай COVID-19. Из этого числа случаев — 20 зафиксировано в Николаеве.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
За последние сутки от последствий болезни умерли 12 жителей области, выздоровели 525 человек. Методом ПЦР обследовано — 219 лиц, методом ИФА — 54.
Ситуация по области:
Николаев — 40673 (20)
Первомайск — 2707 (+12)
Южноукраинск — 1879 (+2)
Вознесенск — 1722 (-)
Очаков — 1245 (-)
В других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщалось, за сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 95 человек. Это наибольшее количество прививок за сутки по Украине.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 3 мая в Николаевской области зарегистрировано 81 новый случай COVID-19. Из этого числа случаев — 20 зафиксировано в Николаеве.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
За последние сутки от последствий болезни умерли 12 жителей области, выздоровели 525 человек. Методом ПЦР обследовано — 219 лиц, методом ИФА — 54.
Ситуация по области:
Николаев — 40673 (20)
Первомайск — 2707 (+12)
Южноукраинск — 1879 (+2)
Вознесенск — 1722 (-)
Очаков — 1245 (-)
В других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщалось, за сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 95 человек. Это наибольшее количество прививок за сутки по Украине.