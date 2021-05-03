По состоянию на утро 3 мая в Николаевской области зарегистрировано 81 новый случай COVID-19. Из этого числа случаев — 20 зафиксировано в Николаеве.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

За последние сутки от последствий болезни умерли 12 жителей области, выздоровели 525 человек. Методом ПЦР обследовано — 219 лиц, методом ИФА — 54.

Ситуация по области:

Николаев — 40673 (20)

Первомайск — 2707 (+12)

Южноукраинск — 1879 (+2)

Вознесенск — 1722 (-)

Очаков — 1245 (-)

В других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщалось, за сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 95 человек. Это наибольшее количество прививок за сутки по Украине.